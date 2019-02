Mondiali di sci, delusione azzurra ad Are: Paris e Innerhofer lontani dal podio

Vento, nebbia e neve fresca condizionano la discesa libera di Are, ai mondiali di sci alpino che si stanno svolgendo in Svezia. Così, i due azzurri in odore di podio, Paris e Innerhofer, pagano più di altri le cattive condizioni del meteo e chiudono la prova lontani dal podio



Per le avverse condizioni meteo, gli organizzatori hanno deciso di far slittare alle 13,15 il via della libera maschile. Come previsto, la partenza è abbassata a quella del superG. Ma la discesa di oggi propone anche una novità assoluta: l'atleta col pettorale 1, Hannes Reichelt, non partirà per primo ma addirittura come 46/o, per sua scelta, mentre il primo in pista sarà il n.2.



L'austriaco ha deciso infatti di non presentarsi alla assegnazione dei pettorali dove i migliori - in ordine di punteggio Fis - scelgono l'ordine di partenza. Reichelt, con un calcolo sulle previsioni meteo fatto da tutti gli atleti, sapeva che gli sarebbe rimasto da scegliere solo il pettorale partendo così per primo. Ma secondo lui, tale posizione sarebbe oggi svantaggiosa. Meglio partire più indietro.

