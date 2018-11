Sci, Elena si opera mercoledì: incerti i tempi di recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elena Fanchini verrà operata mercoledì prossimo. Ancora incerti i tempi di recupero data la serietà dell'infirtunio subito. L'azzurra, al rientro dopo una lunga assenza in cui aveva vinto un tumore, era caduta martedì scorso a Copper Mountain nel corso di un allenamento in supergigante. È' stata ora sottoposta - alla clinica «Città di Brescia» dal dottor Giacomo Stefani in stretta collaborazione con la Commissione Medica FISI - ad una serie di accertamenti clinici, che hanno confermato la frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra, la lesione capsulo-legamentosa laterale del legamento collaterale del ginocchio sinistro, la frattura della testa del perone sinistro, la frattura della base del primo metacarpo della mano sinistra. Rimane invece da valutare l'eventuale lesione del legamento crociato sempre del ginocchio sinistro. La sciatrice bresciana verrà così operata dopodomani.