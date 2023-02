Elena Fanchini è morta, l'ex sciatrice era malata di tumore: aveva 37 anni

È morta Elena Fanchini, ex sciatrice argento ai mondiali di Bormio: era malata di tumore da tempo, aveva 37 anni. Era sorella di Nadia e Sabrina, a loro volta sciatrici alpine di alto livello. Elena Fanchini si è spenta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia.

L'ex sciatrice, sorella di Nadia, ha perso la vita dopo una lunga battaglia contro il tumore. Elena Fanchini è morta nella sua casa in provincia di Brescia. Lo aveva annunciato alla vigilia dei Giochi invernali di Pyeongchang 2018, ai quali aveva dovuto rinunciare proprio a causa della malattia: nata il 30 aprile a Lovere (provincia di Bergamo) nel 1985, in carriera ha vinto un argento mondiale in discesa nel 2005 a Bormio e due vittorie in Coppa del Mondo. Sconfitto il tumore che l'aveva colpita nel 2017, l'ex azzurra si è dovuta arrendere alla recidiva della malattia. Elena era la maggiore delle sorelle Fanchini. A gennaio Sofia Goggia le aveva dedicato al vittoria in discesa a Cortina: «Eli è per te» le parole dell'olimpionica. E Elena Fanchini le aveva risposto: «Quel pettorale rosso mi ha regalato un sorriso».

Morta Elena Fanchini, il ritiro nel 2020

«Sono arrivata a questa decisione con molta sofferenza, avrei voluto concludere diversamente la mia carriera», spiegò nell'aprile del 2020 Elena Fanchini annunciando il ritiro all'attività agonistica insieme alla sorella Nadia. La sciatrice era tornata alle competizioni dopo aver sconfitto il tumore nel 2018. Ma il brutto male si ripresentò. «Sono consapevole che, fisicamente e mentalmente, non posso tornare a gareggiare in Coppa del Mondo. Mi mancherà tantissimo lo sci e tutto il suo contorno. Ringrazio la mia famiglia, la Federazione, le Fiamme Gialle, gli sponsor e i miei meravigliosi tifosi. Vi abbraccio!».

La dedica di Sofia Goggia

«Elli, questa è per te» così Sofia Goggia lo scorso 20 gennaio aveva dedicato alla Fanchini la vittoria a Cortina d’Ampezzo, la 21esima in Coppa del Mondo. «"Regalami quel pettorale rosso .. vincente”. E io ti promisi che, nel caso in cui l’avessi vinta, te l’avrei dedicata, questa gara. Ora posso dirlo, con tutta forza e la veemenza di cui dispongo, ad alta voce, in quello che è un urlo che esorta a combattere e a non arrendersi: ELLY, QUESTA È PER TE», aveva scritto su Instagram la campionessa azzurra.