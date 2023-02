Elena Fanchini come è morta? Ultimi giorni di sofferenza, la recidiva del tumore l'ha stroncata

Elena Fanchini non ce l'ha fatta: a 37 anni l'ex sciatrice azzurra è morta nella sua casa di Solato in provincia di Brescia, dovendosi arrendere al tumore che aveva sconfitto ma nell'estate 2022 si era ripresentato con una recidiva. Nel 2017 Elena Fanchini scoprì di avere il male e dovette interrompere la sua attività. Nonostante questo, riuscì a sconfiggere la malattia, ma non fu in grado di tornare a sciare a causa di problemi fisici. Purtroppo, la malattia tornò e non ci fu nulla che potesse salvarla. La sorella Nadia ha raccontato l'ultimo periodo che ha riservato solo dolore: «Abbiamo scoperto che la malattia era tornata e la sua sofferenza è stata insopportabile. Era impossibile controllare il dolore. Era difficile vederla soffrire così tanto. Mi disse che aveva la testa ma il corpo non c'era. Siamo nel 2023 e ancora non esiste una cura per il cancro. Elena era anche testimonial di AIRC e crediamo nella ricerca scientifica per sconfiggere questa malattia".

Elena Fanchini, dalla malattia all'argento mondiale fino alla dedica della Goggia: chi era l'ex sciatrice bergamasca

Morta Elena Fanchini, il dolore dello sci

Nel cielo azzurro di Meribel non c'è una nuvola, solo «tanto dolore», ad offuscarlo le lacrime che nessuno riesce a trattenere. Gli azzurri dello sci si sono stretti in un abbraccio collettivo, minuto di raccoglimento prima del SuperG e lutto al braccio per tutti, perché la morte di Elena Fanchini, una di loro, a soli 37 anni li ha «devastati». Lo racconta Sofia Goggia che all'ex azzurra scomparsa dopo una malattia che non le ha dato scampo aveva dedicato la vittoria alla discesa di Cortina, poche settimane fa. «Le persone che ho amato rimarranno sempre nel mio cuore. Rimarranno nel cuore - scrive l'olimpionica - esattamente come quella sensazione di unione e solidarietà in cui mi sono disperatamente rifugiata ieri sera quando appresa la notizia tutti oi devastati ci siamo abbracciati forte, piangendo silenziosamente insieme».

Elena Fanchini è morta, l'ex sciatrice era malata di tumore: aveva 37 anni

Il mondo dello sci, ma tutto quello dello sport, è sotto choc e tutti ricordano l'atleta e quel sorriso che scorre ora nelle foto, sui social, tra i messaggi. «Il mio cuore è con la squadra italiana che ora soffre - ha scritto anche Mikaela Shiffrin - e che è una famiglia per tutti noi. La loro unione e la loro forza sono pure e vere, e tifo per voi ora più che mai. Chi abbiamo perso - conclude la Shiffrin con chiaro riferimento alla morte del suo papà - non sarà mai dimenticato». Parole di cordoglio anche da parte del presidente del Coni, Giovanni Malagò: «Il mondo dello sport è di nuovo in lutto, c'è grande tristezza». Sulle Alpi francesi dove sono in corso i mondiali in tanti stanno condovidendo il dolore del team azzurro: «Oggi in cima alla pista Olympic qui a Meribèl non c'era una nuvola ma c'era tanto dolore, il mio, il nostro, quello straziante e profondo che solo l'anima può provare, il cielo azzurro offuscato solo dalle lacrime - scrive Sofia Goggia - ma oltre a questa sofferenza porto la consapevolezza che l'amore provato per le persone che abbiamo amato davvero ci accompagnerà sempre, come canta il tuo Vasco in Anima Fragile, 'la vita continua, anche senza di noì» mentre scorrono le immagini della Fanchini sulla neve e le note malinconiche di Vasco Rossi a fare da colonna sonora.

Cortina, 16 gennaio 2015. L'ultima vittoria di Elena Fanchini.

Da oggi, ogni gara sarà per te. Ciao campionessa ❤🇮🇹#EurosportSCI pic.twitter.com/0pY5nIVBIR — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 9, 2023

«Lottiamo tutti per la ricerca» la frase su Instagram della sorella Nadia, una vita in simbiosi con Elly dentro e fuori dalle piste da sci, con la foto dell'azzurra sorridente con in mano i fiori per Airc. L'associazione nel ricordare Elena fa sapere che i genitori, Giusy e Sandro Fanchini hanno aperto una pagina per la raccolta fondi in memoria della figlia. E nella casa a Solato di Pian Camuno, dove la 37enne è morta ieri sera, in tanti sono andati a rendere omaggio e a far sentire l'affetto ai familiari, al marito Denis. I funerali sono previsti sabato mattina nella parrocchia di Pian Camuno. Il cielo è blu, senza nuvole anche nella bassa Valcamonica, ma il dolore è tanto.