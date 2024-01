La Roma Volley presenta Aeroitalia e SMI come due co-main sponsor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma Volley presenta i due co-main sponsor che l’accompagneranno da qui alla fine della stagione di A1. Aeroitalia e SMI si sono legati al club capitolino per due partnership presentate questo pomeriggio a Roma alla presenza della squadra e dello staff tecnico giallorosso, oltre che di un ricco parterre istituzionale guidato dall’assessore al turismo, grandi eventi, sport e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e seguito da Cesare Pizzuto, Ceo di SMI, Andrea Nastasi, Marketing & Communication Manager Aeroitalia, Roberto Mignemi, dg Roma Volley, e Luciano Cecchi, vicepresidente nazionale Fipav. “Abbiamo costruito questo progetto con tanta attività e impegno per portare la squadra di Roma ai vertici della Serie A1 e se ci riusciremo nel tempo a competere a livello internazionale - l’esordio di Mele - Tutto questo non lo abbiamo fatto in un giorno, ma ci abbiamo speso tanto tempo”. Per il dg Mignemi i due sponsor arrivano grazie anche all’ottenimento di un impianto nel quale giocare da questa stagione: il PalaTiziano. “Avere una casa è stata la molla per crescere ancora sotto il profilo strategico e degli sponsor - spiega il dirigente capitolino - Stiamo costruendo quello che serve per la crescita della squadra”. A conclusione l’intervento di Onorato. “E’ fondamentale che le aziende investano pesantemente nel mondo dello sport se vogliamo che Roma stia a determinati livelli”, dice l’assessore capitolino che soffermandosi sul Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano aggiunge come a breve “sarà inaugurato anche il terzo anello dell’impianto”.