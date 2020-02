​Lara Gut fa il bis in discesa a Crans Montana, la Brignone è quarta

Il quarto posto di Brignone, che ha comunque realizzato una prova più che brillante, lascia qualche rammarico ma la valdostana può consolarsi guardando la classifica generale: la Shiffrin -non per colpa sua- è lontana solo 27 lunghezze, mentre Petra Vlhova, il pericolo numero uno, è più lontana (59 punti) dopo il 14esimo posto odierno. La combinata alpina di domenica si preannuncia come decisiva per gli equilibri di questo finale di stagione.Fa ancora progressi Marta Bassino , ottava in un format a lei poco congeniale: la cuneese ha perso qualche centesimo nel piano ma può solo migliorare. Ottimo decimo posto per Nicol Delago, in ripresa dopo un periodo difficile, davanti ad Elena Curtoni, attardata di 81 centesimi. Rientrano tra le migliori trenta anche Francesca Marsaglia, 16esima, Laura Pirovano, 26esima a 1«77, e Nadia Delago 28esima. La tre giorni di gare si concluderà domenica con la combinata alpina programmata alle ore 10:30: per l'Italia parteciperanno Federica Brignone, Marta Bassino, Nicol Delago, Laura Pirovano ed Elena Curtoni.