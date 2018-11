Volley Cup: Novara da sola, Scandicci travolge Casalmaggiore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sesta giornata della Samsung Volley Cup, in attesa del posticipo di domani sera tra la Unet E-Work Busto Arsizio ed Il Bisonte Firenze, regala la prima posizione in solitaria per l', che riesce ad avere la meglio, non senza alcune difficoltà, di un'ottima Lardini Filottrano per 3-1. Il Big match di giornata, tra la Savino dele la, regala alle ragazze di coach Parisi una vittoria convincente e di carattere, trovando così tre punti preziosi che consentono alle toscane di agganciare proprio le casalasche a 12 punti in classifica con una partita in meno. Le campionesse in carica dell'Imoconon stanno a guardare, ed anch'esse vincono 3-0 e si portano a 12 punti, ma soffrendo e faticando non poco contro la miglioreda inizio campionato, capace di portare per due set di fila ai vantaggi le campionesse in carica. Unica nota stonata per le ragazze di Santarelli è l'ennesimo l'infortunio di, sfortunatissima l'americana. Primi importantissimi punti per la, che al PalaGeorge di Montichiari riescono ad aver la meglio sulla Banca Valsabbina Millenium Brescia, e conquistano tre punti d'oro che consentono alle ragazze di Bertini di ritrovare il sorriso e lasciare l'ultima posizione della classifica.Bosca San Bernardo Cuneo-Saugella Team Monza 1-3 (24-26, 25-22, 19-25, 15-25)Igor Gorgonzola Novara-Lardini Filottrano 3-1 (25-21, 19-25, 25-18, 25-21)Savino Del Bene Scandicci-Pomi' Casalmaggiore 3-0 (25-17, 25-21, 25-23)Reale Mutua Fenera Chieri-Imoco Volley Conegliano 0-3 (24-26, 24-26, 23-25)Unet E-Work Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze 0-0 Non ancora disputataBanca Valsabbina Millenium Brescia-Zanetti Bergamo 1-3 (21-25, 24-26, 25-22, 23-25)Igor Gorgonzola Novara* 14; Unet E-Work Busto Arsizio** 12; Imoco Volley Conegliano** 12; Savino Del Bene Scandicci 12*; Pomi' Casalmaggiore 12; Banca Valsabbina Millenium Brescia 10; Saugella Team Monza 10; Il Bisonte Firenze* 8; Bosca San Bernardo Cuneo* 5; Lardini Filottrano* 3; Zanetti Bergamo 3; Club Italia Crai 1*; Reale Mutua Fenera Chieri 0;* una partita in meno** due partite in meno