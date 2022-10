Ryder Cup 2023, la delegazione ufficiale ricevuta da Papa Francesco

Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano i capitani della Ryder Cup 2023, Luke Donald per il Team Europe e Zach Johnson per il Team USA. Con loro anche le rispettive mogli, Diane e Kim, una delegazione della Federazione Italiana Golf composta dal Presidente Franco Chimenti e dal Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023, Gian Paolo Montali, e dal numero 1 del CONI, Giovanni Malagò.

«Nel ruolo di capitano del Team Europe ho la fortuna di partecipare a molti eventi speciali, ma la visita privata con Papa Francesco è un'esperienza che io e mia moglie Diane terremo sempre nel cuore», così Donald al termine dell'incontro. «É stata un'esperienza indimenticabile: un'opportunità che ti capita una volta soltanto nella vita», gli ha fatto eco Johnson.

Una visita arrivata in occasione delle celebrazioni “Year to Go” della Ryder Cup, con i due capitani che hanno riservato al Pontefice una riproduzione del trofeo più ambito del golf. Mentre Chimenti ha donato al Santo Padre uno scudetto federale.

Photo credits: ©Vatican Media