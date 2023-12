Roma femminile, ecco il nuovo sponsor: è IBSA. Accordo fino al 30 giugno

Nuovo sponsor ufficiale per la Roma femminile. Già dalla gara di domani sera contro il Psg in Champions League le ragazze di Spugna giocheranno con IBSA sulla maglia. Un accordo importante - uno dei più importanti, sotto l'aspetto economico per la Serie A - che durerà fino alla fine della stagione. Ma le parti stanno già discutendo anche per le prossime stagioni e, la sensazione, è che si possa andare anche oltre il 30 giugno del 2024. «IBSA rappresenta un’eccellenza nel campo della salute e della promozione del benessere delle donne. Per questa ragione, ha scelto di legarsi alle Campionesse d’Italia della Prima Squadra diventandone il primo sponsor di maglia esclusivo» si legge nella note ufficiale apparso sul sito della Roma. «Siamo orgogliosi di poter abbinare alla nostra maglia con il tricolore un partner internazionale così importante e attento alla salute e alla cura della donna» sono state le parole invece di Lina Souloukou.

TEMPI

Si è parlato molto, soprattutto nel momento in cui sulle maglie della squadra di Mou era apparso Riyadh Season, sul perché non apparisse lo stesso su quelle delle campionesse d'Italia.

La Roma ha voluto cercare un unicum, anche perché molto spesso le squadre della A femminile hanno lo stesso logo di quella maschile. Ecco il motivo di questi tempi, un poco lunghi, ma che hanno portato poi ad una scelta che fa felici tutti.