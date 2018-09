Rohan Dennis nuovo campione mondiale a cronometro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’australiano Rohan Dennis sorprende tutti: è lui il re della cronometro mondiale di Innsbruck. Secondo posto per l’olandese Tom Dumoulin a 1’21”, con il belga Campenaert terzo. E’ stata una prova straordinaria quella di Dennis che con il tempo di 1h03’02” - media di 49,585 km/h - ha fatto sua la prova contro il tempo lunga 52 chilometri e mezzo. E lo ha fatto, l’australiano che corre per la BMC e che è anche il primatista del mondo dell'ora.Deluso il campione iridato uscente. Tom Dumoulin dopo una stagione molto impegnativa era alla ricerca di una vittoria in un grande giro. Avrebbe trovato felicità nel titolo iridato di oggi ma non è riuscito a confermare il successo dello scorso anno. Si è dovuto accontentare, ma con una evidente delusione, della medaglia d’argento. Per il campione olandese adesso è in dubbio la partecipazione per la prova in linea di domenica.Molto contento invece Campenaert che dopo l’oro di specialità ai campionati Europei di agosto a Glasgow è riuscito a salire anche sul podio mondiale.Bene si è comportato il polacco Kwiatkowski, quarta posizione.Per quanto riguarda l’Italia, De Marchi ha chiuso in ventottesima posizione a 5’05”, Felline trentesimo a 5’25”.«Sono felice per questo risultato - ha commentato l’australiano Dennis - Dumoulin è il mio eroe e lo avevo osservato anche durante la crono a squadre di domenica. Per questo il mio successo è di valore. Adesso voglio godermi questa maglia: sarà un onore per me indossarla per un intero anno».Rohan Dennis che in questa stagione ha corso, come detto, con la BMC, nel 2019 difenderà i colori della Bahrein Merida di Vincenzo Nibali.La cronometro di oggi, disputata su un percorso lungo e difficile, chiude la tre giorni di prove contro il tempo di questo Mondiale. Domani ci sarà la prima giornata dedicata alle corse in linea con juniores maschile e femminile e terminerà domenica con la prova regina degli elite uomini.Per quanto riguarda la nazionale italiana della strada, oggi sono terminati gli allenamenti a Torbole in Trentino dove erano in ritiro. Domani il team di Davide Cassani si trasferirà a Innsbruck dove verranno provrate le salite della gara di domenica. «Sulla carta non siamo i favoriti - ha detto il tecnico azzurro - Non abbiamo Aru, Nibali dopo la caduta ancora non ha recuperato e Moscon è appena rientrato in corsa. Ho parlato molto con loro e siamo alla ricerca del risultato. Non ci saranno le radioline e i ragazzi dovranno essere in grado di decidere in modo autonomo».