Mondiali: il Setterosa vola ai quarti, Pellacani tradita dall'emozione

l Setterosa si è guadagnato una partita in meno, continuando a vincere, tre su tre, nel torneo di pallanuoto femminile a Gwangju mondiale. Ha battuto anche la Cina, 14 a 6 il risultato finale (parziali 5-1, 3-1, 4-2, 2-2) e perciò è prima nel girone, direttamente ai quarti. Il suo match lunedì prossimo, avversario da stabilire secondo gli incroci dei vari gironi: i pronostici dicono che alle ragazze di Fabio Conti toccherà la perdente tra Russia e Ungheria, ma è vaticinio.Le azzurre hanno dominato l’incontro, sciolte fin dall’inizio, con un parziale di 4 a 0 che le ha condotte sul 5 a 1. Gol ripetuti di Garibotti e Tabani, tre ciascuno, nonché di Bianconi, Emmolo e Viacava, doppietta; anche Aiello e Chiappini si iscrivono al tabellino del gol. A quello del non gol l’esordiente portiere Lavi, entrata nel finale al posto di Gorlero.E’ probabile che l’emozione abbia tirato un brutto scherzo a Chiara Pellacani in semifinale dei tuffi da 3 metri. Dopo tre salti regolari l’adolescente romana era settima, in vantaggio di 15 punti sulla più prossima candidata all’eliminazione. Settima e prenotata per Tokyo.Ma gli ultimi due tuffi sono andati male entrambi, e Chiara è precipitata al 17esimo posto, 275,10 punti, meno di quanti (290,00) ottenuti nei preliminari. “Tutta esperienza – dice consolandosi un po’ dopo un pianterello – era la mia prima gara individuale mondiale e stato per guadagnarmi le Olimpiadi. Mi servirà”. Quanto alle Olimpiadi, ancora due porte d’accesso: i prossimi Europei di specialità a Kive (difficile: è promosso solo l’oro) e la Coppia Tokyo di primavera prossima, di manica molto più larga, 18 posti.La musica del duo libero rappresenta, dice il cittì Patrizia Giallombardo, “la forza delle donne” e debbono averne Linda Cerruti e Costanza Ferro, sempre in gara, notte dì, specie Linda che disputa pure quelle del solo. Tanta forza anche da resistere alla glaciazione delle graduatorie: sono seste, con la tiritera di sempre, Russia, Cina, Ucraina, Giappone e Spagna, ormai superata in certe specialità ed in questa avvicinata. Ma certo che se i giudizi cambino di decimali per volta, prima di arrivare in cima gli americani andranno su Marte e oltre.