Pugilato, la favola di Noutcho: un anno fa non aveva la cittadinanza, oggi è la nuova campionessa italiana

Il sogno di Pamela Noutcho è finalmente realtà. L'8 settembre l'infermiera bolognese, 31 anni, è diventata campionessa italiana di boxe dei pesi leggeri, dopo aver battuto a Casoria Nadia Flhali match combattuto, vinto ai punti, ma con il verdetto unanime dei giudici. E dire che un anno fa Pamela non aveva neanche la cittadinanza italiana. Noutcho vive in Italia da quando ha 8 anni, dopo essersi ricongiunta con il padre che aveva lasciato il Camerun per studiare e lavorare.

Ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza a Perugia, poi si è trasferita a Bologna, dove si è laureata alla triennale e alla magistrale in Scienze Infermieristiche e dove, durante un tirocinio in un centro di accoglienza per senza fissa dimora, è scattato l'amore per la boxe.

Lavora come infermiera al Maggiore di Bologna e si allena alla Bolognina boxe, una delle istituzioni sportive della città.

#Fightnews

Una spettacolare Pamela Noutcho supera con verdetto unanime (97-93;98-92;98-92) un’indomita Nadia Flalhi e si laurea campionessa 🇮🇹🥊 Italiana Leggeri

Bravissima Pamela 🇮🇹🥊🇮🇹 e un plauso anche a Nadia

📅 8 settembre 2023



📅 8 settembre 2023

🏟 PalaCasoria



🥊 Org Promo Boxe… pic.twitter.com/scStISgZSX — FederPugilistica (@FPIBoxe) September 8, 2023

Poi, ad agosto dell'anno scorso, dopo un lunghissimo iter burocratico, è arrivata finalemente la cittadinanza, con il giuramento davanti al sindaco Lepore. Noutcho è diventata così italiana a tutti gli effetti ed è potuta salire sul ring per diventare campionessa italiana.