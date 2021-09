Polo femminile, Italia campione d'Europa: battuta l'Inghilterra

Lunedì 27 Settembre 2021, 11:09

L'Italia è campione d'Europa di Polo Femminile. E, guarda un po', iin finale ha battutto l'Inghilterra. Come successo già a Wembley nel calcio con la vittoria della Nazionale di Roberto Mancini, così le azzurre si sono ripetute in questo 2021 nel segno dello sport italiano. Il polo femminile dunque trionfa dopo il successo in finale contro l'Inghilterra per 6,5-6, grazie quindi al mezzo gol di handicap, su un campo che ha retto benissimo nonostante la tanta pioggia caduta sul circolo La Mimosa di Pogliano Milanese. Grande protagonista tra le file azzurre Camila Rossi, autrice di tre marcature. Per l'Italia si tratta del secondo oro europeo dopo quello conquistato nella prima edizione a Chantilly nel 2017 (aveva invece ottenuto l'argento nel 2018 a Villa a Sesta, dove in finale era stata sconfitta dalla Germania). Il successo femminile arriva a una settimana di distanza da quello conseguito dall'Italia maschile agli Europei di Sotogrande, in Spagna.