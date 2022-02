Combinata nordica grottesca: il norvegese Riiber sbaglia strada e perde l'oro

Clamoroso a Zhangjiakou. Aveva dominato il segmento di salto dal trampolino grande, il norvegese Jarl Magnus Riiber, fenomeno della combinata nordica al rientro dopo il lungo isolamento per il Covid. Ma arrivato alla 10 km di fondo, dopo essere partito in testa in virtù del risultato nel salto, quando si trovava in testa alla gara ha sbagliato strada, perdendo una ventina, forse trentina di secondi che gli sono costati non solo il trionfo ma per giunta il podio. La vittoria, infatti, è andata al connazionale Joergen Graabak, che si è imposto davanti ad un altro norvegese, Jens Luraas Oftebro, d’argento e al giapponese Akito Watabe, terzo. Alla fine Riiber ha chiuso in ottava posizione, a 39” dal vincitore. Dopodomani, il 24enne di Oslo avrà comunque la possibilità di rifarsi nella prova a squadre, gara in cui andrà a caccia del primo oro olimpico della carriera. Nella gundersen odierna, erano presenti anche quattro italiani, tra questi il migliore è stato Raffaele Buzzi, 22esimo al traguardo. Più attardati, invece, Alessandro Pittin, 33°, poi Samuel Costa e Iacopo Bortolas, 38° e 39°.

APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Goggia, esulta anche Jacobs: «I grandi campioni sono... LA SCHEDA Ping pong, soap opera e l'amore per la cucina: chi è... OLIMPIADI Discesa, storica doppietta azzurra: Goggia, miracolo...