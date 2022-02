Ping pong, soap opera e l'amore per la cucina: chi è Nadia Delago

PECHINO Un bronzo olimpico in discesa libera, alla prima apparizione ai Giochi, insieme a tua sorella, in una giornata indimenticabile per l’Italia dello sci: il 15 febbraio, da oggi in poi, sarà una data importante nella vita di Nadia Delago. La 24enne gardenese si è andata a prendere il terzo posto della disciplina regina con una prestazione superba nelle nevi di Yanqqing. A festeggiarla c’era sua sorella Nicol (undicesima), più grande di appena 22 mesi, l’anima gemella con cui Nadia ha condiviso tutto. Da piccole, prima di trovarsi l’una contro l’altra, hanno gareggiato per anni in categorie diverse e, a quanto dice Nadia, «Nicol vinceva quasi sempre». E’ stata la maggiore delle Delago a esordire per prima alle Olimpiadi, quattro anni fa in Corea del Sud; in quell’occasione Nadia ricopriva il ruolo della tifosa numero uno.

Anche quando sarebbero rivali sulla carta, in realtà non lo sono: si supportano sempre a vicenda e si danno consigli. «Quando Nicol conquistò il suo primo podio in Coppa del Mondo, mi caricò così tanto che il giorno dopo vinsi la mia prima discesa in Coppa Europa», ama ricordare Nadia. La nativa di Bressanone (campionessa italiana 2021 nella discesa e bronzo nel supergigante) se non avesse scoperto il suo talento sugli sci forse sarebbe stata… una cuoca, visto che adora la buona cucina. Si definisce «un tipo tranquillo», mentre la sorellona è più testarda e determinata (e la batterebbe in una sfida a quiz), mentre Nadia è sicura di sconfiggerla al tavolo da ping pong. Sono accomunate dall’affetto per il loro cane Mika, un samoiedo, ma non dai gusti per i programmi televisivi: quando c’è la soap opera Tempesta d’amore, Nadia non si perde una puntata mentre Nicol evita volentieri.