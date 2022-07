Palio di Siena 2 luglio, dove vedere la diretta in tv e streaming

Torna finalmente il Palio di Siena. Fermato dalla pandemia, uno degli eventi storici più importanti di Italia raccoglierà l'attenzione di milioni di persone anche grazie alla diretta televisiva. Quest'anno, poi, la curiosità: ci sarà l'avatar di un telecronista che racconterà la storia del Palio ai turisti. La storica manifestazione toscana entra a far parte della contemporanea rivoluzione virtuale grazie ad un avatar dotato di voice cloning, riconoscimento emozionale e in grado di rispondere alle domande di turisti ed appassionati. La persona “avatarizzata” dalla tecnologia della company senese QuestIT è Franco Masoni, noto commentatore proprio del Palio.

APPROFONDIMENTI ALTRI SPORT Palio di Siena del 2 luglio, dove vederlo in tv e streaming

Dove vedere il Palio di Siena in tv e streaming

La tv garantirà la diretta televisiva del Palio di Siena 2022 fissata per il 2 luglio. E non sarà la Rai a trasmettere l'evento bensì La7. Sarà infatti la tv privata a raccontare l'evento con la telecronaca di Pierluigi Pardo. Il Palio di Siena sarà visibile a tutti in chiaro da Piazza del Campo a partire dalle 17:30. L’evento, sempre in diretta, verrà trasmesso anche via streaming sul sito di La7.

Le contrade del Palio di Siena

Le contrade che si contenderanno il Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano il 2 luglio sono: Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Istrice, Leocorno, Lupa, Pantera, Torre e Valdimontone.

I cavalli del Palio di Siena

E sono stati assegnati i cavalli alle 10 contrade che correranno il Palio di Siena del 2 luglio. La sorte ha baciato le contrade di Pantera e Istrice a cui sono andati i cavalli che già hanno corso in piazza del Campo, rispettivamente Una per Tutti e Schietta. Tutti esordienti gli altri 8 cavalli. Nessuno dei 10 cavalli tra quelli scelti dai capitani delle Contrade ha vinto una carriera. Le altre assegnazioni sono state Vitzichesu al Valdimontone, Vankook alla Civetta, Volpino al Leocorno, Viso d'Angelo alla Torre, Zio Frac al Drago, Uragano Rosso al Bruco, Reo Confesso alla Lupa e Zentile alla Chiocciola. I primi accoppiamenti cavalli/fantini saranno ufficiali questa sera quando è in programma la prima prova