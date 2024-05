Katie Ledecky avanza veloce verso i Trials americani: vinti i 1500 metri agli Atlanta Classic

Katie Ledecky avanza a grandi bracciate (e gambate) ai Trials americani di nuoto, in programma a metà giugno a Indianapolis, con accompagnamento musicale di Taylor Swift che è stata ingaggiata per caricare i nuotatori statunitensi in vista delle Olimpiadi di Parigi dove dovranno misurarsi con gli australiani in grande spolvero, i cinesi sotto accusa per le "distrazioni in cucina" e i sospetti di doping, i canadesi che stanno trovando in Summer McIntosh una ragazza intenzionata a inseguire sette ori e gli europei, come il francese Marchand, nuovo Phelps nell’immaginazione, gli inglesi, i tedeschi rinati e, naturalmente, anche gli italiani in pattuglia acrobatica come da un po’ di anni.

La Ledecky ha disputato all’Atlanta Classic i suoi 1500 metri e li ha stravinti (dietro di lei le terrestri erano a quasi un secondo) nel tempo di 15:38.25 che è il migliore dell’anno (Simona Quadarella, 15:46.99 ha il secondo) e che è anche il 17esimo tempo mondiale di sempre: i primi 16 ed anche il 18esimo sono tutti di Katie.