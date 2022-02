Mattarella si complimenta con Malagò: «Al vostro rientro vi aspetto al Quirinale»

Chissà se anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si sarà svegliato nella notte per seguire anche lui in diretta l'impresa di Sofia Goggia. La più alta carica dello Stato ha contattato Giovanni Malagò, presidente del CONI e in questi giorni a Pechino, per complimentarsi delle medaglie finora conquistate dalla comitiva azzurra impegnata ai Giochi Olimpici: «La prego di rivolgere alle atlete e agli atleti italiani i miei complimenti per i risultati sinora conseguiti e per il comportamento avuto in queste Olimpiadi. Siete stati molto bravi, continuate così». Un commento particolare per la sciatrice bergamasca, alla quale aveva consegnato la bandiera tricolore in vista della cerimonia inaugurale e poi passata nelle mani di Michela Moioli: «Un particolare saluto va a Sofia Goggia. L'ho seguita, ho visto quanti sacrifici ha fatto per tornare dopo l'infortunio. A lei i miei più vivi apprezzamenti, ovviamente da estendere ai tecnici, ai dirigenti e alle federazioni. Al vostro rientro in Italia vi aspetto al Quirinale».

