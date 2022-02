Olimpiadi, Tadé sconfitto ma sui social trionfa: «Ora vediamo quali gadget rubare...»

Prendere la vita con ironia è sicuramente un grande pregio, così come lo è nello sport - soprattutto se le cose continuano a girare male anno dopo anno. Chi ha preso con grande filosofia la sua avventura olimpica, evidentemente non andata come sperava, è stato Marco Tadè, ventiseienne atleta svizzero in competizione nel freestyle gobbe. Il ticinese ha chiuso la sua prima avventura olimpica al 18° posto, cosa che però non lo ha soddisfatto affatto: «Me ne vado da queste Olimpiadi deluso - ha detto alla Rsi, televisione svizzera. Questa è un po' la copertina di una carriera lunga quindici anni e piena di delusioni, giusto con qualche lucina qui e là: fa parte della lunga pila degli obiettivi non raggiunti. Ho ingoiato tanto schifo in tanti anni di sport tra infortuni, delusioni varie, problemi personali... Sarebbe stato bello chiudere questo capitolo in un modo diverso». Poi la chiosa finale con il sorriso, amaro, sulla bocca: «Ora vediamo che gadget riusciamo a rubare nei prossimi giorni da portarci a casa». Quanto basta per farlo diventare l'anti-eroe dei social...

