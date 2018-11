Ognissanti da pienone. Guidano Perugia e Brescia (l'A2). Monza meglio di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ognissanti di volley, maschile e femminile, A1 e A2, con impianti pieni o quasi, come a Santo Stefano, come il penultimo dell’anno o per l’Epifania. E sarebbe la stessa cosa anche a Ferragosto, se si giocasse, ma quel giorno il pieno magari lo fa il beach.Ognissanti a Modena, a Skipass, con la galleria di campioni ma anche di forze dell’ordine, stampa, tutto il mondo della neve e anche lì un bel pienone.Come al PalaPanini, per la pallavolo, appunto, per il 3-0 di Modena su Milano. Milano preoccupa e molto, ha preso un rinforzo, sognava la semifinale, di spezzare il dominio delle solite quattro ma siamo lontani. Esiste un Andrea Giani ct, stupefacente con la Slovenia, finalista europea, e con la Germania, idem, e un Giani allenatore di campionato, licenziato due anni fa da Verona e discreto, a Milano, niente più. Fosse tornato a Modena, probabilmente, la sua Modena, andrebbe meglio.Dunque in testa c’è Perugia, a punteggio pieno dopo 4 gare, con un solo set concesso, poi Modena, appunto, con un punto perduto in trasferta. A 9 punti Trento, Civitanova e Monza, la sorpresa, la vera Milano. Bene Sora, Latina e Vibo Valentia, con 5, ma già lontane dalla zona Europa. A 4 punti Milano, quindi Verona (molto più accreditata), Ravenna e Padova, chiudono la matricola Siena e Castellana Grotte.In A2, comanda Brescia, con il 41enne Cisolla, opposto d’oro a Roma 2005, Europeo, ultimo titolo per l’Italvolley maschile. “Gioco ancora tutta la partita - racconta - e lo farei pure in serie A1”. “In A2 - spiega il presidente di Potenza Picena -, il budget globale è fra i 400mila euro e il milione e 2. La scorsa primavera Siena è salita con 800mila euro, si dice”. Seconda Mondovì, poi Livorno e Spoleto.Al femminile, il campionato è solo alla seconda giornata e a punteggio pieno ci sono solo Novara e Busto Arsizio, ma Conegliano e Cuneo hanno una gara in meno.Monza resta l’unico club con la doppia serie A1, fra l’altro con la stessa società, mentre Brescia ha l’A2 uomini e l’A1 donne ma diversa. Fra le donne il Club Italia è ultimo ma ambizioso, in A1, tra i maschi è in serie A2.Si torna in campo fra sabato e domenica, in entrambi i generi, per sfruttare l’onda lunga dei mondiali: il 5° posto al maschile, comunque dignitoso, con 6 città ebbre di volley, e l’argento al femminile.Peccato soltanto che l’A1 donne abbia squadre sono di Lombardia, Toscana e Piemonte, più una veneta e una marchigiana. Meglio i maschi, coprono 10 regioni, con 14 squadre e anche un pizzico di sud. Varrebbe la pena anche solo fare il giro d’Italia dei palazzetti per emozionarsi. Uno spettacolo. Come gli stadi del calcio e il basket. E’ festa sempre, anche quando non è festivo.