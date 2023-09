Nuoto, quattro ori per la Cina ai Giochi Asiatici: Zhang Yufei vince i 100 farfalla e firma il terzo miglior tempo di sempre

La farfalla cinese Zhang Yufei ha dimezzato la distanza, ma raddoppiato ai Giochi Asiatici di Hangzhou: oggi è stata lei, che già aveva vinto l’oro nei 200, ad aprire la serie dei quattro successi dei nuotatori cinesi, che anche questa volta si sono aggiudicati quattro delle sette finali. Zhang Yufei ha nuotato i 100 farfalla in 55.86, che è il terzo crono all time nella specialità. Il migliore resta il 55.48 mondiale di Sarah Sjoestroem.

Gli altri cinesi d’oro sono stati sono la Yu Ifting nei 400 misti (4:35.44), la dorsista Wan Letian nei 100 (59.38) e, soprattutto, a ulteriore dimostrazione della rinascita acquatica della Repubblica Popolare, il quartetto della staffetta mista mista, due uomini, due donne e quattro stili, che, come aveva fatto ieri la staffetta mista dei maschi, ha graffiato il record del mondo. 3:37.73 il crono cinese, il mondiale lo fecero a Tokyo olimpica gli inglesi, 3:37.58.

Nel quartetto cinese la rana era affidata al “nuovo Peaty”, Qin Hayiang. Il dorsista ha nuotato la frazione d’apertura a dorso in 51.91, quinto tempo di sempre: il mondiale dell’azzurro Thomas Ceccon è di 51.60. La farfalla era di Zhang Yufei, che così prendeva un altro oro.

Zhang Yufei ripping a 55.8 100 Fly pic.twitter.com/n21SrUz5su — SWIMNERD (@SwimNerds) September 27, 2023

Ma non solo cinesi in bella vista: il coreano del sud Hwang Sun-woo ha vinto i 200 stile libero in 1:44.40, undicesimo crono all time; il cinese squalificato per doping ma che sogna di tornare in tempo per Parigi, l’avversario di Paltrinieri Sun Yang, ha così conservato per un centesimo il record asiatico di 1:44.39. Il mondiale è vecchio ed è di costumone, avendolo fatto a Roma 2009 il tedesco Biedermann.

Gli altri due titoli del giorno ad Hangzhou sono andati ai giapponesi, Matsumoto nei 100 farfalla (51.13) e la Aokinei 100 rana (1:06.61), in parziale riscossa dopo la débacle dei mondiali in casa a Fukuoka a luglio.