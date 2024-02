Mondiali di tuffi, oro da record per la Cina: Huang vince a 13 anni e stabilisce un nuovo record

Nei mondiali di tuffi l'oro se lo prende la Cina. A vincere è un ragazzo di appena 13 anni, otto mesi e nove giorni che stabilisce un nuovo record storico, diventando il più giovane di sempre nella catogoria maschile a raggiungere il primo posto. Il suo nome è Huang Jianjie, nato il 26 maggio 2010.

Tuffi: azzurri senza medaglie a Doha, Daley d'oro

Ha vinto l'oro in coppia, nel sicro misto dalla piattaforma, insieme a Zhang Jiaqi (19 anni), 6 anni più grande di lui. Il suo record riporta alla memoria quello della sua connazionale, Fu Mingxia che a 12 anni aveva vinto l'oro mondiale, a 13 quello olimpico a Barcellona '92. Da quel momento venne introdotto il limite minimo di età (14) ai Giochi olimpici per quanto riguarda la piattaforma da 10 metri, pericolosa per i bambini. Il cinesino che si è preso la scena nella categoria maschile ha strappato anche un 10 nel ranking dei voti.

L'Italia deve accontentarsi del quarto posto con Tocci e del quinto con Marsagli.

