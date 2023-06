Marcell Jacobs, altro infortunio. Salta la Coppa Europa di fine giugno in programma in Polonia

Ancora uno stop per Marcell Jacobs. È notizia di pochi minuti fa che il campione olimpico non sarà in gara a Chorzow (Polonia, 23-25 giugno) nella Coppa Europa. A darne notizia è stata la Fidal, la federazione italiana di atletica leggera con un comunicato dello staff medico federale in cui viene spiegato che all’azzurro è stata diagnosticata una «condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell’emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico della coscia destra, situazione determinata molto probabilmente da una trazione muscolare del piriforme».

Dopo la sconfitta nell'ultima gara a Parigi, dove il campione olimpico alla prima uscita stagionale all’aperto si è piazzato in settima posizione sui 100 metri con un tempo alto di 10.21 secondi al rientro da un problema fisico (blocco lombo-sacrale), adesso arriva un’altra brutta notizia per Jacobs.

Che ora dovrà osservare un periodo di recupero per ritrovare la condizione ottimale in vista dell’appuntamento clou dell’anno, i Campionati del Mondo di Budapest di fine agosto.