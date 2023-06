Atletica, il profilo Instagram di Marcell Jacobs è azzerato: scelta personale o attacco hacker?

Non è un bel momento per Marcell Jacobs. Dopo essere arrivato penultimo a Parigi in 10.21 secondi, un tempo francamente alto per un campione olimpico dei 100 metri, sembrerebbe che l'azzurro abbia chiuso il suo profilo Instagram. È da ieri sera, infatti, che i post del velocista gardenese sono azzerati. Il suo account è stato hackerato? Oppure il campione ha deciso di chiuderlo perché vittima degli haters?

Dopo aver dato forfait ai meeting di Rabat e Firenze di Diamond League per un problema di sciatalgia, Jacobs è stato protagonista di una prestazione sottotono sui “suoi” cento metri nella capitale francese. «La prima parte non mi è dispiaciuta, ma nel finale le gambe sono diventate non di legno, ma di cemento per le tre settimane in cui non ho potuto lavorare».

«Però sto correndo, questo per me è importante», ha dichiarato Marcell ai microfoni Rai, «è una gara da buttare via, con un tempo che non facevo da anni, però sono tornato a fare la cosa che mi rende più felice».

Fatto sta: per quella gara del 9 giugno, Jacobs è stato travolto di critiche sui social.

Per questo, non deve sorprendere che possa aver deciso di azzerare il profilo. Cosa che in passato, per esempio, aveva già fatto anche Gianmarco Tamberi, nel 2018, in un momento difficile della carriera. Si era chiuso al mondo dei social con questa frase: «Devo esserne all’altezza. Il sostegno dei tifosi va meritato».