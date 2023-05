Marcel Jacobs corre verso Ballando con le stelle: Milly Carlucci a caccia di nuovi concorrenti

Liti familiari a parte (tra moglie ed ex moglie) per Marcel Jacobs è un momento molto fortunato. In attesa di tornare in pista e dimostrare di essere ancora il più veloce al mondo, il campione Olimpico continua ad allenarsi, continua a ricevere richieste per essere il testimonial da importanti marchi di moda.

Ma come scrive il settimanale Oggi, il grande sogno di Marcel è poter arrivare in televisione, poter partecipare a un programma che lo racconti e lo metta alla prova. E cosa c'è di meglio di Ballando con le stelle?

Partecipazione a un passo a quanto sembra: le trattative per averlo tra il cast dei vip che dovranno sifdarsi in balli anche sensuali sono quasi giunte a termine e sembra proprio che l'accordo sia soddisfacente per entrambi.

Dopop Daniele Scardina e Alex Di Giorgio, gli ultimi sportivi che ha preso parte all'edizione di Ballando, ora tocca a Marcel Jacobs buttarsi in pista...

Intanto tra un provino e l'altro, Milly Carlucci ha inaugurato il suo Ballando on the road, un tour in giro per l'Italia alla ricerca di nuovi talenti.