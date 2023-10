Ippica, domani il Derby del trotto a Capannelle: ​Expo Wise As il favorito

Il Derby: anche il trotto ce l’ha. L’edizione 2023 della più classica delle corse di cavalli, quella che dà il nome a tanti eventi sportivi, si corre domani alle Capannelle, l’ippodromo romano che era il regno dei purosangue ma da qualche anno ha aperto anche ai trottatori con una pista in sabbia che ha sacrificato la tradizione degli ostacoli, specialità che fu la prima a costruire l’ippica a Roma.

Dettori, altro trionfo a Newmarket: ora l'ultima corsa inglese ad Ascot

In pista i tre anni della Generazione E (ogni annata propone obbligatoriamente la stessa lettera iniziale per i puledri, così da individuarne immediatamente l’età). Sono in 13, sei di questi appartengono alla scuderia di allenamento di Alessandro Gocciadoro e quattro a quella di Mauro Baroncini, nomi che dominano il settore più di quanto non facesse un tempo la Juve nel calcio e di quanto non faccia ancora la Pro Recco nella pallanuoto.

Ironicamente, Alessandro Gocciadoro, che non ha mai vinto il Derby da driver, lo ha fatto suo due volte da coach.

Per sconfiggere questo sortilegio, domani sarà lui in sulky ad Expo Wise As, il favorito che ha vinto 8 delle ultime 9 corse disputate, compresa una delle tre batterie del Derby di due settimane fa.

«Quando ha perso in Svezia non stava bene, ora è in gran forma; correrà, come l’ultima volta, con tutti i quattro ferri e penso che farà molto bene» ha detto Gocciadoro.

Tra i 13 concorrenti è anche una femmina, East Asia, il cui clan preferisce affrontare i maschi anziché partecipare alle “quote rosa” delle Oaks, la corsa riservata alle cavalle e che si svolge ugualmente domani alle Capannelle. Contro Expo Wise As viene seguito con molta fiducia Ebano d’Arc, che parte in seconda fila e che potrebbe volgere a proprio favore questo piccolo handicap, giacché ama correre di rimessa. La corsa è l’ottava del programma di 9 corse, prevista per le 17.45 (circa…) e in tv.