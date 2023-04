Presentato al Coni il premio giornalistico dedicato a Piero Dardanello

Lo storico direttore di Tuttosport Piero Dardanello, è stato ricordato al Salone d'Onore del Coni

in un convegno durante il quale è stata anche presentata la 20/a edizione del premio giornalistico che gli è intitolato. Tra i presenti, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, il capo redazione sport de La Repubblica, Francesco Saverio Intorcia, e il fratello e presidente

dell'associazione Dardanello, Sandro.



«Noi come Coni facciamo di tutto per ricordare chi ha dato un contributo al mondo dello sport: tecnici, dirigenti, atleti, stakeholders e giornalisti compresi Poi non tutti i giornalisti sono anche buoni direttori, ma Piero lo è stato», ha esordito Malagò, mentre Sandro Dardanello ha ringraziato il Coni per il riconoscimento, «segno tangibile dell'eredità lasciata da mio fratello». Per Marani, invece, Dardanello «è stato in grado di incidere su intere generazioni di giornalisti», mentre Vaciago ha raccontato come ancora oggi in riunione a Tuttosport ci si chieda «ma cosa avrebbe fatto Darda?». Conclusioni affidate a Intorcia che ha definito Dardanello «una persona di grande cultura anche al di fuori dello sport e che garantiva a tutti i lettori di essere informati». La conferenza, moderata dal direttore comunicazione e ufficio stampa del Coni, Danilo DiTommaso, si è svolta davanti gli studenti di Scienze della Comunicazione dell'Università di Roma Tor Vergata.