Il CT Vela Messina campione d'Italia: battuto in finale il TC Sinalunga. Primo trionfo per i siciliani

Primo storico scudetto per il CT Vela Messina: buona la terza per i siciliani che dopo due finali perse, a Torino, si prendono il tricolore di Serie A1 BMW maschile contro il TC Sinalunga. Quattro a tre il finale contro i campioni in carica, in una rimonta ad un certo punto insperata perché si era sul 3-1 e nel match che poteva essere decisivo per il Sinalunga (che sognava una clamorosa doppietta) si è giocato punto a punto. Ma la voglia dei messinesi, e la forza mentale sopratutto per rimanere dentro ogni match, alla fine ha fatto la differenza. «Ringrazio la Federazione che ci fa divertire con queste manifestazioni, che danno emozioni bellissime. Complimenti anche a questo Circolo bellissimo e ai nostri avversari. Sono state dieci ore molto intense: vincere per la prima volta con due ragazzi di Messina è la cosa più bella che potesse capitarci. Sono molto fiero di tutti i ragazzi» ha dichiarato il presidente del CT Vela Messina, Antonio Barbera.

TC SINALUNGA-CT VELA MESSINA 3-4

Luca Vanni (Sinalunga) b. Giorgio Tabacco (Messina) 7-6 (4) 6-4

Gerald Melzer (Messina) b. Marcello Serafini (Sinalunga) 6-4 7-6 (3)

Oriol Roca Batalla (Sinalunga) b. Fausto Tabacco (Messina) 6-2 6-2

Matteo Gigante (Sinalunga) b. Julian Ocleppo (Messina) 6-4 6-3

Ocleppo/Melzer (Messina) b. Serafini/Bracciali (Sinalunga) 6-4 3-6 10-7

Tabacco/Tabacco (Messina) b. Gigante/Vanni (Sinalunga) 4-6 7-6 (10) 10-2

Serafini/Vanni (Sinalunga) 6-4 7-6 (5).