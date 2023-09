Iapichino, infortunio per l'azzurra: problema muscolare. Niente finale di Diamond League

Niente finale di Diamond League per Larissa Iapichino. La saltatrice azzurra non sarà in gara nel fine settimana a Eugene, negli Stati Uniti. A comunicarlo è la stessa figlia d’arte, con un post pubblicato poco fa sui profili social: «A causa di una distrazione muscolare, non pienamente recuperabile entro domenica, a malincuore non potrò partecipare alla finale di Diamond League al Prefontaine Classic. Purtroppo fa parte del gioco e la mia stagione 2023 finisce qui. Non posso che essere grata di questo anno ricco di soddisfazioni e magnifiche esperienze. Ora è tempo di riposare e rimettersi in sesto per iniziare al meglio la preparazione in vista del prossimo anno. Grazie a tutti. Ci vediamo presto».

Si conclude, dunque, la stagione della lunghista delle Fiamme Gialle. Un 2023 agonistico in cui Larissa Iapichino ha portato a casa un argento agli Euroindoor di Istanbul ed è arrivata quinta ai Mondiali. Inoltre, si era guadagnata la qualificazione alla finale di Diamond League di Eugene grazie alle tre vittorie di fila nel circuito, a Firenze, Stoccolma e Montecarlo.

Ma negli Stati Uniti non la vedremo saltare nella pedana del lungo.

Saranno comunque cinque gli azzurri al via: Dariya Derkach e Andy Diaz (salto triplo) l’argento mondiale Leonardo Fabbri (peso), Ayomide Folorunso (400m ostacoli), Roberta Bruni (asta).