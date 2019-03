Sofia Goggia chiude la seconda tappa della Red Bull discera libera 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto pronto per il secondo appuntamento con il “Red Bull Discesa Libera” edizione 2019, in programma domenica prossima 31 marzo a, nella splendida cornice delle Dolomiti. Madrina dell’evento, per il secondo anno consecutivo, sarà la regina delle neviDopo la splendida giornata e il grande successo della prima tappa, sabato scorso a Val d’Ultimo in compagnia del campione di sci Dominik Paris, è la volta di super Sofia. La campionessa olimpica di Pyeongchang e vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2018, tornata in pista solo a gennaio dopo l’infortunio al malleolo e reduce da due podi in Coppa del Mondo e un argento nel supergigante ai mondiali di Are, è infatti prontissima a tornare nella sua amata Cortina.“È sempre una grande emozione per me tornare a Cortina”, afferma Sofia Goggia,“e farlo all’interno di un evento così divertente mi riempie ancor più di gioia. Avrei voglia di partecipare insieme agli altri matti concorrenti ma mi limiterò a fare loro da apripista e a fare il tifo per il migliore e per quelli più temerari e simpatici!”.Discesa Libera, infatti, è una gara di sci “atipica” e fuori dagli schemi proprio in pieno stile Red Bull dove il divertimento è assicurato: il perfetto mix tra lo sci alpino, lo skicross ed una gara imprevedibile in cui la tecnica conta meno della velocità e della voglia di vincere.Le regole della gara sono molto semplici: per partecipare bisogna aver compiuto i 16 anni di età. Si parte in batterie e si corre con gli scarponi ai piedi per circa 50 mt per recuperare i propri sci e si scende giù per la pista il più veloce possibile. Il primo ad arrivare in fondo vince. È ammessa la partecipazione con ogni genere di sci ma non di tavole da snowboard.I vincitori di ogni batteria (la divisione e il numero delle batterie dipenderà dal numero di iscritti) si sfideranno in una gara finale. Oltre alla partecipazione singola, è possibile partecipare con un team di 4 persone (presentandosi con il team già formato, o da formare il giorno stesso dell'evento): ci sarà infatti un premio di squadra, e per calcolare il risultato finale verranno sommati i 3 tempi in assoluto più veloci di 3 dei 4 componenti di ogni squadra.È consigliato l’uso di protezioni ed è naturalmente obbligatorio l’uso del casco mentre è vietato l’utilizzo di tute da gara. Al momento dell’iscrizione ogni partecipante riceverà il pettorale di gara, che andrà obbligatoriamente indossato.Per iscriversi è sufficiente compilare il form su: https://www.redbull.com/it-it/events/discesa-libera-goggia. Sarà possibile iscriversi anche la mattina stessa dell’evento.