La casa di Dettori in affitto: 15 mila sterline per vivere come il fantino italiano

Vivere alla Frankie si può: basta disporre della cifra di 15 mila sterline mensili e dalla fine dell’anno si può prendere in affitto quella che è stata finora la casa del fantino campione e che Dettori intende lasciare, come la sella, la frusta e le corse da jockey in attività. Compirà 53 anni e ne ha abbastanza. Perciò fa come quei nobilissimi inglesi che per mantenere il castello avito si sono dedicati a un lussuoso b&b.

Un'altra settimana da Dio per Dettori: ritiro rimandato e altre due gare in programma



La casa, le cui immagini sono visibili per gli interessati sui siti dedicati, ha sette camere da letto (del resto Frankie e sua moglie Catherine hanno cinque figli), un cinemino privato, una piscina, una palestra, un po’ di boxes per alloggiare eventuali cavalli al seguito (pure paddocks per scioglierli al prato) e qualche garage dove l’affittuario potrà “ricoverare” il sicuramente fornito parco macchine.



Non troverà in casa le migliaia di coppe, trofei e premi vari: Frankie ha deciso di metterne una gran parte all’asta per beneficenza e di conservare per sé solo quelli cui è più affezionato. «Sto mettendo in ordine tutti quelli che erano sparsi ovunque, nei cassetti, negli armadi, in cantina, in soffitta».

L’asta, definita «irripetibile» dalla casa che la organizza, la Cheffins, darà parte del ricavato alla DAFA, Direct Aid for Africa, versione buona dell’”Aiutiamoli a casa loro”. Saranno messi all’incanto i pesi che gli donò Steve Cauthen, il celebre fantino americano, una sella da carsa, vari trofei di “Best of” qualsiasi cosa e pure due trofei vinti ne Derby alle Capannelle. Il catalogo è sul sito di Cheffins.



Mentre Frankie cerca un sostituto che voglia “vivere alla grande” alla periferia di Newmarket, il tempio dell’ippica, con quattro acri di terreno, gli allenatori stanno cercando il possibile suo sostituto. Per l’immediato, giacché Dettori è appiedato fino a metà luglio per condotta irregolare sul cavallo del re Saga e poi per uso eccessivo della frusta (ha dato 7 colpi in una gara, uno in più del consentito, e l’hanno visto al Var…), Frankie sarà sostituito sabato nelle Eclipse Stakes da William Buick in sella a Emily Upjohn, favorita a 13 contro 8 e che potrebbe essere la carta di Dettori nel suo ultimo Arc a ottobre a Longchamp, e domenica, nel Prix Jean Prat a Deauville, da OisinMurphy in sella a Chaldean.