Europei Juniores, nei tuffi vince ancora il romano Santoro

Un altro oro per Matteo e doppia doppietta per l’Italia. Matteo Santoro, il non ancora 17enne tuffatore romano, compagno di podio ai mondiali ed agli europei con Chiara Pellacani, ha vinto oggi la gara singola da 3 metri agli Europei juniores in corso di svolgimento a Rijeka, in Croazia, l’antica Fiume, e che si concluderanno il 25 agosto.

Punteggio monstre per Matteo: 588.85 totale e con un voto di 84.00 per il triplo salto mortale rovesciato che ha effettuato in modo strepitoso.

Santoro ha “trascinato” sul podio anche l’altro Matteo, Matteo Cafiero, lombardo, suo compagno a Rijeka nell’argento dei tuffi sincronizzati, che è arrivato secondo con 574.45. Doppietta azzurra anche fra le ragazze da 1 metro: vince Elisa Pizzini, 17enne veronese che si allena a Roma, 405.35 punti, e seconda la 16enne romana Rebecca Ciancaglini, 397.80.

Entrambi i ragazzi d’oro sono allenati da donne: Santoro da Alice Palmieri, la Pizzini da Benedetta Molaioli. L’Italia dei tuffi è così a 12 medaglie: due argenti il primo giorno (Beatrice Gallo nei 3 metri ragazze e Simone Conte- Romano Hao Jung Wan nel sincro dalla piattaforma), un oro e un bronzo il secondo (Irene Pesce dalla piattaforma e Matteo Santoro da 1 metro rispettivamente), un oro, un argento e due bronzi il terzo (Viola Bellato da un metro ragazze, Santoro-Cafiero nel sincro, Beatrice Gallo da un metro ragazze e Raffaele Pelligra piattaforma ragazzi rispettivamente), e oggi due ori e due argenti. Siamo la Cina d’Europa…