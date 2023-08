Lazio, Pellegrini: «Ho sempre voluto tornare da Sarri. Obiettivo? Voglio giocare titolare»

Dopo Rovella è toccato anche a Luca Pellegrini presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Il terzino ha parlato ai canali ufficiali della Lazio di diverse tematiche, partendo dal sentimento che lo lega ai colori biancocelesti, reso noto fin da subito: «Ho sempre voluto tornare alla Lazio, la sento come fosse casa mia per tantissimi motivi che penso di aver già elencato negli scorsi sei mesi. Sono felicissimo perché penso che ci siano tutte le componenti per fare bene quest’anno. Il gruppo e lo staff sono fantastici».

Lazio, le parole di Luca Pellegrini

Anche per lui un aiuto importante è stata la presenza di Sarri: «Ritrovare il mister è stata una delle motivazioni che mi ha spinto a tornare.

Aver lavorato con lui nei mesi scorsi è un vantaggio perché parto da una base molto più alta rispetto a gennaio scorso, quando lo avevo avuto due mesi in ritiro. Ora so meglio cosa vuole che faccia in campo». Un reciproco ritrovarsi: «Ritrovo una Lazio molto competitiva, il livello si è alzato tanto, negli allenamenti si vede l’alta intensità e la palla che gira veloce. Come ho già detto, ci sono tutti i presupposti per fare bene. La Lazio invece ritrova un Luca con i capelli tagliati, faceva troppo caldo (ride, ndr). Comunque sono lo stesso di prima, ma con più voglia e determinazione per dare un apporto maggiore rispetto ai mesi scorsi».

Pellegrini: «Possiamo confermarci in alto»

Poi sui brividi che comporterà la: «L’Olimpico nelle notti europee sarà fantastico. Partendo dal presupposto che la nostra tifoseria è sempre la più bella, almeno per me, credo che in Champions ci regalerà grandi soddisfazioni». Si passa in seguito agli obiettivi: «A livello personale spero di diventare un titolare di questa squadra, ma deciderà il mister. Le cose che sogno quest’anno? Porta male dire i sogni, me li tengo per me. Però ci sono tutti i presupposti per rimanere dove abbiamo concluso la passata stagione». Infine sull’esultanza al derby di ritorno: «Quella corsa l’ho vista un centinaio di volte sui social, ma un altro miliardo a casa (ride, ndr)».