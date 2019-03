Paris: «Non ho mai spinto così tanto, la coppa è un sogno che si avvera»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sta nella pelle. «Sognavo da tempo la mia prima coppa di specialità, finalmente è arrivata». Il capolavoro disi è da poco compiuto e l'azzurro può finalmente parlare senza freni della stagione che per lui si è appena conclusa con. «Non so se ho mai spinto così tanto in vita mia, ma oggi ci voleva con tanti avversari forti, su una pista tecnica dove faccio più fatica – ha raccontato a caldo Paris - Nella prima parte ho cercato di fare più velocità possibile, poi sono andato abbastanza lungo nel salto, ma ero convinto abbastanza delle linee. Sul muro ho sciato come riesco, anche se tecnicamente non sono male preferisco andare dritto. Ma sono riuscito a mollare e sotto ho fatto la differenza».«Sono fiero di tutta la stagione, da Bormio in poi mi sono divertito». Come ovvio, dopo aver vinto ben sette gare in stagione, compreso il SuperG diche gli ha messo al collo l'oro da campione del mondo. «Ho trovato fiducia, anche pensando a tutto il lavoro fatto quest'estate – ha aggiunto - La cosa più bella è che mi diverto mentre sono in pista, poi non so neppure perché siano arrivati i risultati».