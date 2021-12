Paris vince la discesa di Bormio per la sesta volta: è nella storia, nessuno come lui sulla Stelvio

Come Domme nessuno mai. Dominik Paris sei nella leggenda: vincendo poco fa la discesa libera dello Stelvio, nel giardino di casa, il 32enne altoatesino ha portato a casa la sesta vittoria sulla stessa pista nella disciplina regina, un traguardo che mai nessuno prima ha raggiunto in Coppa del Mondo. Solo Svindal c’era riuscito, sei volte re nel superG di Lake Louise, così come Ted Ligety e Marcel Hirscher in gigante rispettivamente a Maribor e in Alta Badia. Ma in discesa, appunto, nessuno come l’azzurro. Che con una prestazione magistrale ha acciuffato la prima vittoria in stagione. Infatti, l’ultimo successo di Domme risaliva allo scorso febbraio.

APPROFONDIMENTI SPORT Video COPPA DEL MONDO Shiffrin-show a Courchevel SCI De Aliprandini, sei gigante: secondo in Alta Badia SCI Goggia, altro show: vince anche il SuperG in Val d'Isere.... SCI Federica Brignone vince il SuperG di St.Moritz davanti a Elena...

Goggia, altro show: vince anche il SuperG in Val d'Isere. Curtoni terza, Brignone quarta

Paris nella storia sulla Stelvio

Dopo aver scelto due volte il pettorale 1 in prova, il fuoriclasse italiano ha virato sul 9. Prima di lui, sono scesi i temibili austriaci Kriechmayr e Mayer, il norvegese Kilde, gli svizzeri Feuz e Odermatt, quest’ultimo sembrava inarrivabile. Ed invece Domme è stato protagonista di una discesa strepitosa, perfetta sui salti e nei curvoni, e si è issato in vetta al traguardo in 1’54”63 con 24 centesimi di vantaggio su Odermatt. Terzo a 80 centesimi l’altro elvetico Hintermann (che aveva chiuso col miglior tempo nella seconda prova cronometrata di ieri). Paris che dunque compie una nuova impresa sulla Stelvio, la pista che ama dal giorno in cui tutto è cominciato, quel 29 dicembre del 2012 quando arrivò il primo dei suoi 20 successi in carriera in Coppa del Mondo. Tra il 2017 e il 2019 a Bormio ci ha vinto altre cinque volte, quattro trionfi in discesa ed uno in superG.

Domme: «Non so come ho fatto»

Questa di oggi è la settima vittoria a Bormio, la sesta in discesa. «Non so come ho fatto, ho dato il massimo, sapevo di dover dare tutto e l'ho fatto - ha detto Paris, che ha ricevuto i complimenti di Tomba nel parterre -. Su questa pista mi sento sempre bene, sicuro. Il SuperG? Beh speriamo...». E manca sempre meno all'Olimpiade: «Spero di crescere e migliorare ancora verso Pechino, certo, la fiducia c'è e speriamo che cresca ancora».