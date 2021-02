Prove di discesa: Paris primo, ma ha saltato due porte. Polemiche sulla tracciatura

Il primo approccio con la discesa della Vertigine non è stato semplicissimo. Gli atleti hanno provato il fondo, i passaggi, i salti e tutte le insidie della pista in vista della gara di domenica per i Mondiali in corso a Cortina. Il miglior tempo è di Dominik Paris, che ha chiuso in 1'40″78, con 1″56 in meno rispetto al tedesco Simon Jocher e 1″58 rispetto all'austriaco Max Franz. Il tempo però non deve ingannare: Domme, reduce dal quinto posto nel SuperG di ieri, ha saltato due porte.

Molti fra i nomi nobili della velocità sono nella seconda parte della classifica (13esimo Mayer, 14esimo Feuz), per cui bisognerà attendere almeno la seconda prova prevista per sabato prima di capire quali potranno essere le reali forze in campo. Intanto l'Italia mette in mostra anche un ottimo Florian Schieder, al settimo posto con 1″99 di ritardo da Paris e Matteo Marsaglia al nono con 2″13 di svantaggio. Christof Innerhofer chiude la prova con il 27esimo tempo a 3″15 da Paris, Mattia Casse è 30esimo a 3″51 e Emanuele Buzzi 31esimo a 3″52. Sabato la prova è programmata per le 13.

Polemiche per la pista, Paris: «Così non va»

A farla da padrone sono le polemiche sulla tracciatura: «Troppo lenta per le troppe porte. In discesa le porte devono esser aperte e non girare», ha detto un arrabbiato Dominik Paris. Come lui la pensano anche il campione svizzero Beat Feuz e molti altri atleti che hanno chiesto alla Fis di rivedere la tracciatura per la prova di domani. Sotto accusa è finito soprattutto il tratto precedente e successivo al micidiale salto Vertigine. Sono pendenze fortissime che, come già in superG, si è cercato di addolcire costringendo gli atleti a curvare molto e dunque a rallentare. Ma la forza centrifuga è comunque fortissima. Moltissimi atleti - tra cui Paris - hanno così saltato una o più porte. Il tracciatore - spinto evidentemente da ragioni di sicurezza tradotte però fosse in modo eccessivo - è addirittura il delegato tecnico Fis, l'austriaco Hannes Trinkl, un ex atleta. Ora si vedrà se la Fis adotterà delle modifiche.

