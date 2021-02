Mondiali di Cortina ancora amari: Paris solo 4° in discesa, Kriechmayr fa il bis d'oro

È il Mondiale di Vincent Kriechmayr. L’austriaco fa doppietta sulla pista Vertigine, conquistando anche la discesa dopo essersi già portato a casa l’oro del superG. Sceso col pettorale numero uno Kriechmayr ha concluso la fatica in 1’37”79, precedendo, come già in superG, un tedesco, stavolta Andreas Sanders. Il teutonico, scattato col pettorale due, è finito ad appena un centesimo dall’austriaco. Battaglia sul filo dei centimetri quindi per il titolo più ambito della rassegna iridata di sci alpino.

Peccato che su quel podio non sia salito anche lo sciatore col pettorale numero 3: Dominik Paris. L’azzurro ha pasticciato nella parte centrale, salutando le medaglie nel tratto più tecnico della pista. Invano è stato il formidabile recupero nella parte bassa: Paris ha chiuso in quarta posizione, pari merito con lo svizzero Marco Odermatt, staccato di 65 centesimi dal vincitore. La medaglia di bronzo è stato appannaggio del favorito della vigilia, il rossocrociato Beat Feuz, che ha accusato un distacco di 18 centesimi da Kriechmayr.

