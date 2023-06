La magia di Frankie continua: oggi a Epsom Lanfranco Dettori, il fantino italiano, ha vinto le due corse di Gruppo 1 in programma e questo ha portato gli scommettitori inglesi a riversare le loro sterline sulla vittoria, domani nel Derby, di Arrest, il purosangue affidato a Frankie.

Le due vittorie sono venute nella Coronation Cup, che Dettori, alla sua ultima stagione in sella, salvo ripensamenti o trasferimenti definitivi in America, ha fatto sua per la sesta volta, e nelle Oaks, settimo sigillo di Frankie.

Le due cavalle vincitrici sono state Emily Upjohn nella Coronation e Soul Sister nelle Oaks, entrambe allenate da John Gosden insieme con suo figlio Thady: «Quando è al massimo della sua forma, non c’è mai stato fantino migliore; può correre in ogni paese, in ogni pista e con ogni tattiva ed è inarrivabile» ha detto l’allenatore parlando di Dettori.

«E' pazzesco!»

Le due vittorie di oggi, entrambe ottenute per una lunghezza e tre quarti (Emily Upjohn era favorita, ma Soul Sister no: era offerta a 11 contro 4 rispetto a Savethelastdance, ritenuta imbattibile e quotata 5 contro 6), si sono riverberate sulla quota di Arrest: il cavallo era terzo favorito in mattinata, dato anche a 6 contro 1, rispetto ad Auguste Rodin e Military Order, intorno al 3 contro 1. Ma la magia di Dettori ha fatto sì che nella serata di oggi Arrest fosse offerto dai bookmakers soltanto a 3 contro 1 mentre sono salite le quote degli avversari.

Il portavoce di una società di scommesse ha detto: “Avremo una giornata nervosa, menomale che la corsa è anticipata alle 13,3, almeno sapremo presto".

«Vincere sette volte le Oaks! E’ pazzesco» ha detto Frankie, sottolineando che due di queste sette sono per i colori di Lady Bamford, la proprietaria e allevatrice di Soul Sister «che mi ha sempre sostenuto».

Soul Sister è una figlia di Frankel, padre pure di Arrest che è il ventottesimo purosangue montato da Dettori nel Derby, vinto due volte, nel 2007 con Authorized e nel 2015, otto anni dopo, con Golden Horn. Anche domani saranno passati otto anni dall’ultima volta…

Gli organizzatori del Derby sono intanto preoccupati per due ragioni: lo sciopero dei treni che potrebbe ridurre l’afflusso di spettatori, ma per questo hanno messo su un parcheggio supplementare da mille posti, e la protesta degli attivisti di Animal Rising che hanno promesso l’invasione di pista.

Quanto a Frankie, dopo Epsom avrà un altro Derby a seguire: è partente domenica a Chantilly nel Prix du Jockey Club, il Derby francese. Sarà in sella a Epictetus, anche questo allenato come Emily Upjohn, Soul Sister e Arrest, da papà e figlio Gosden. I francesi contano sull’imbattuto Feed the Flame per fermare Frankie.