De Aliprandini, sei gigante: secondo in Alta Badia. È il primo podio in Coppa del Mondo

Dopo cinque anni e un giorno, l’Italia al maschile torna finalmente sul podio in slalom gigante. A interrompere questo lungo digiuno è Luca De Aliprandini, che tra le nevi di casa dell’Alta Badia si piazza secondo alle spalle dell’ingiocabile svizzero Marco Odermatt - leader della generale - e conquista così il suo primo podio in carriera in Coppa del Mondo.

È un 2021 da sogno per il 31enne portacolori delle Fiamme Gialle, che vanta già nel curriculum la medaglia d’argento presa ai Mondiali di Cortina dello scorso febbraio. L’ultimo azzurro sul podio in questa specialità in Coppa era stato Florian Eisath il 18 dicembre del 2016, quando fu terzo proprio in Alta Badia. Ora l'obiettivo diventa quello di riportare l'Italia al successo a quasi dieci anni dall'ultima vittoria azzurra in gigante targata Max Blardone, il 26 febbraio 2012. Quasi una vita fa. A punti anche Filippo Della Vite 20°, Giovanni Borsotti 22° e Simon Maurberger 25°.