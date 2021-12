Goggia, altro show: vince anche il SuperG in Val d'Isere. Curtoni terza, Brignone quarta

E’ valanga rosa. Ci sono tre italiane nelle prime quattro posizioni del super gigante della Val d’Isere. Sofia Goggia vince davanti alla norvegese Mowinckel, che spezza sul più bello i sogni di tripletta azzurra. Infatti, dietro di lei chiudono Elena Curtoni, terza e Federica Brignone, quarta.

Continua il momento magico di Goggia, che oggi con questo successo aggancia il mito Deborah Compagnoni al secondo posto tra le sciatrici italiane più vincenti in Coppa del Mondo. Per la 29enne bergamasca, ieri in trionfo pure in discesa libera, si tratta della sedicesima vittoria. Ora, davanti a sé ha solo Brignone, peraltro unica azzurra della storia a vincere la Sfera di Cristallo. E proprio Sofia Goggia fa un ulteriore passo in avanti e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale nei confronti dell’americana Mikaela Shiffrin, oggi quinta al rientro, che però potrà accorciare il suo distacco in occasione del prossimo appuntamento a Courchevel, sempre in Francia, dove martedì e mercoledì sono in programma due giganti.