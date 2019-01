Coppa del Mondo di pista, bottino di medaglia per l’Italia in Nuova Zelanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Italia domina la quinta prova della Coppa del Mondo di pista a Cambridge, in Nuova Zelanda, e guadagna punti importanti per le Olimpiadi di Tokyo del 2020.La terza e ultima giornata di gare si è conclusa questa notte con tre medaglie importanti: l’oro di Martinanello scratch, l’argento dinella madison e il bronzo di Liamnell’omnium, che si aggiungono al bronzo del quartetto rosa nell'inseguimento a squadre della prima giornata.La medaglia più pesante è arrivata con Martina Fidanza, che con una volata perfetta, ha battuto la polacca Daria Pikulik e la padrona di casa Jessie Hodges.Ottimo anche l’argento della Confalonieri e della Paternoster, che con 27 punti si sono piazzate alle spalle delle belghe Jolien D'Hoore e Lotte Kopecky, oro con 39 punti. Bronzo per le neozelandesi Racquel Sheath e Rushlee Buchanan con 9 punti.Grazie a questo risultato l’Italia ora sale al secondo posto nella classifica di questa specialità alle spalle della Gran Bretagna e davanti alla Danimarca.La giornata si è conclusa con il bronzo di Liam Bertazzo nell’omnium, che ha chiuso con 108 punti alle spalle dello svizzero Claudio Imhof, vincitore della prova con 113 punti. Il terzo posto è andato al bielorusso Raman Tsishkou che ha chiuso con 107 punti.Da segnalare la caduta di Elisanell’omnium. La giovane azzurra nella seconda giornata di gare è caduta mentre si disputava la corsa a eliminazione.Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di pista sarà ad Hong Kong dal 25 al 27 gennaio.