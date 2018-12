Coppa del Mondo, Paris strepitosa doppietta a Bormio: vince anche il superG

Magica doppietta per l'azzurro Dominik Paris che, dopo il successo di ieri in discesa, ha vinto in 1.29.95 anche il superG di cdm di Bormio , ultima gara maschile del 2018. Ha preceduto di un solo centesimo di secondo, pari a 24 centimetri di distacco, l'austriaco Matthias Mayer che ha chiuso in 1.29.96. Terzo il norvegese Aleksander Kilde in 1.30.41. Subito fuori è finito invece un deluso Christof Innerhofer che ieri era arrivato secondo dietro Paris. Pettorale 1, Innerhofer ha prima stretto troppo una curva a destra poco dopo il via restando con il braccio impigliato in una porta e poi, nei curvoni velocissimi che si sono in vista del traguardo, è finito fuori linea. Più indietro Emanuele Buzzi in 1.32.31. Il prossimo appuntamento di coppa è con lo slalom parallelo di Oslo nel pomeriggio dell'1 gennaio 2019.

«Oggi era ancora più difficile — ha detto Paris dopo la gara — è incredibile. Non sapevo da quanto mancasse un italiano sul podio qui, non penso alla storia, provo sempre a fare qualcosa di nuovo. In partenza non era male, ho sbagliato un po’ in Carcentina, poi ho iniziato a dare il massimo, ho preso fiducia e a metà muro ho mollato. Due giorni fantastici, non ho parole. Due vittorie di fila non le immaginavo».

