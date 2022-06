Coppa Canottieri, il 20 giugno al via la 58esima edizione al Circolo Canottieri Lazio

Ci sono cose che non passano mai di moda: una di queste è la Coppa Canottieri Fideuram Private Banker, appuntamento ospitato dal Circolo Canottieri Lazio e giunto alla 58esima edizione. Si tratta di un grande classico dello sport romano; dal 20 giugno al 20 luglio, i membri dei nove circoli storici della Capitale (CC Lazio, CC Roma, RCC Tevere Remo, CC Aniene, Corte dei Conti, TC Parioli, CT Eur, Sporting Eur, Villa Flaminia) si contenderanno il 'Babbo Valiani', il più antico trofeo cittadino di calcetto. Non si giocherà solo a calcio a 5, però, ma anche a padel, teqball (un mix tra calcio e ping pong) e, per la prima volta nella manifestazione, anche a tennis. La coppa viene assegnata al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie.

Condemi: "È come una mini-Olimpiade romana"



"La Coppa Canottieri sta sempre più diventando una sorte di mini Olimpiade per la città di Roma - sorride Raffaele Condemi, presidente del CC Lazio detentore del trofeo - Sono contento che il Circolo Canottieri Aniene sia tornato a partecipare. Quest'anno vogliamo fare un torneo all'insegna dell'amicizia, cercheremo di sfidarci senza però dimenticare quanto sta accadendo a poca distanza dall'Italia". Anche Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma non vede l'ora di venirsi a godere lo spettacolo, "perché ho notato che c'è spirito di sana competizione. L'anno prossimo, come Comune, studieremo un contribuito simbolico per stimolare ulteriormente questa grande partecipazione". Grazie all'accordo con MY Soccer Player tutte le partite di calcio a 5 saranno trasmesse in diretta Facebook arricchite dalla telecronaca.