Domani al Giro delle Fiandre favorita la Deceuninck-Quick Step. Per l’Italia ci saranno Trentin e Moscon

Al via domani il Giro delle Fiandre, il cui nome originale Ronde van Vlaanderen, è famoso in tutto il mondo. Da molti è considerata la corsa sacra del ciclismo, dove ogni anno ci si reca in pellegrinaggio, per altri invece è la vera essenza di questo sport, con il suo pavé che racconta la storia dei grandi eroi, che sulle strade fiamminghe sono diventati immortali. È la corsa del Belgio, ma anche dei fiamminghi, che rivendicano la loro appartenenza attraverso le bandiere con il leone rampante. Il plotone domani affronterà 267 chilometri tra muri e ciottoli, da Anversa fino a Oudenaarde, dove il vincitore entrerà nella leggenda di questa corsa.Tanti corridori possono vincere la Ronde, ma per farlo non basta essere bravi, perchè per arrivare primi, bisogna avere un piano ben preciso. Sarà fondamentale amministrare bene le energie e affrontare il pavè senza cadere e avere anche una buona dose di fortuna, perché forare su queste strade è molto facile.I favoriti tra grandi nomi e outsider sono tanti, per questa edizione che sembra essere più agguerrita delle altre. Ci sarà il campione uscente Terpstra, che dopo aver trionfato con la Deceuninck Quick Step, quest’anno lo vedremo con la maglia della Direct Energie. Al via vedremo Peter Sagan, il tre volte campione del mondo, che il Fiandre lo ha vinto nel 2016, ma che proprio nella conferenza di oggi, ha spiegato come questa sia una gara piena di incognite. “Se vinco domani dirò che mi sentivo bene - ha commentato il campione slovacco - se non otterrò buoni risultati dirò che non stavo bene. Il Fiandre puoi perderlo anche se ti senti bene e vincerlo se non sei in forma. Sono tante le cose che accadono su queste strade. Potrebbe anche succedere che mentre i favoriti si controllano, all’improvviso attacca uno che non ti aspetti e può darsi che vinca”. Per Sagan i favoriti sono gli uomini della Deceuninck-Quick Step perché hanno più corridori insieme che posso vincere. La formazione belga infatti potrà contare su Gilbert, vincitore nel 2017 e terzo lo scorso anno e anche Jungels che sta dando ottimi risultati. Ci sarà anche Kristoff che qui vinse nel 2015, anno in cui Van Avermaet arrivò terzo e che dopo il secondo posto di due anni fa, adesso vuole la sua vittoria. Tra i favoriti anche Valverde, il campione mondiale che vuole vincere una “Monumento” con l’iride sul petto. Per l’Italia ci sarà Matteo Trentin della Mitchelton Scott, che potrebbe fare grandi cose e poi Moscon della Sky che ha in Ganna un gregario fuori dal comune. Parlando di outsider, ci saranno i due giovani del ciclocross, con l’astro nascente del ciclismo Mathieu Van Der Paul, che dopo il quarto posto alla Gand-Wevelgem di domenica scorsa, questo venerdì ha conquistato la prima corsa importante in Belgio. Questo talento figlio e nipote d’arte, correrà con i colori della Correndon Circus, una squadra professional, e per questo una loro vittoria potrebbe essere un evento unico. Con il giovane olandese vedremo Van Aert il belga che corre con la Jumbo-Visma e che già si è messo in luce.Ancora potrebbero arrivare sorprese con Mads Pedersen della Trek-Segafredo e Matthews della Sunweb.PercorsoDopo i primi 100 chilometri di corsa, il percorso inizierà a farsi interessante e si entrerà nel vivo del Fiandre. I muri saranno 17, con il vecchio Kwaremont che si affronterà la prima volta dopo 119 chilometri di corsa. I corridori poi incontreranno il Grammont al chilometro 169. Sarà il muro numero 8, con le sue pendenze al 19% farà una buona selezione. Quando il plotone per la seconda volta affronterà il Kwaremont, la gara si sarà già infuocata e ogni metro sarà buono per attaccare. Dopo la successione con Paterberg e Koppenberg, ci saranno altri tre muri prima di affrontare il gran finale, dove il vecchio Kwaremont e il Peterberg sceglieranno il vincitore.