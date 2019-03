Tirreno Adriatico: domina la Mitchelton-Schott. Un pedone investito da due corridori della Bora-Hansgrohe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Mitchelton Schott, a sorpresa sul lido di Camaiore, ha vinto la cronometro d’apertura della Tirreno-Adriatico 2019, superando la super favorita Jumbo-Visma di Primoz Roglic, staccata di 7” e il Team Sunweb di Tom Dumoulin a 22”. La formazione australiana ha portato a termine la sua gara con il tempo di 22’25” ed una velocità media di 57.546 km/h, con Michael Hepburn che ha tagliato il traguardo per primo. Da segnalare una brutta caduta per Rafal Majka e Oscar Gatto della Bora-Hansgrohe, a causa dell’incauto attraversamento di uno spettatore. L’uomo da quanto si è visto dalle telecamere, ha attraversato la strada mentre sopraggiungeva la formazione di Sagan ed è stato impossibile per i due corridori evitare l’impatto. Trasportato in ospedale l’uomo sarebbe vigile e non in pericolo di vita.La corsa dei Due Mari si è aperta sotto il segno della pioggia, sfavorendo le prime squadre scese in strada, come la CCC di Van Avermaet, che per evitare cadute è stata costretta a correre in difesa.Delusione anche per la Bahrein-Merida di Nibali che si è dovuta accontentare del decimo posto a 1’10” dalla vincitrice. La Jumbo-Visma, che aveva fatto segnato il miglior tempo, era certa di aver messo il sigillo sulla seconda crono di stagione, dopo quella conquistata all’UAE Tour, ma non aveva fatto i conti con la squadra di Yates. La Mitchelton-Schott partita per ultima e favorita da un asfalto quasi asciutto, ha fatto saltare i piani della formazione di Roglic, scrivendo il nuovo miglior tempo. Domani la prima maglia azzurra di leader della corsa verrà indossata da Michael Hepburn, al comando davanti ai compagni di squadra Brent Bookwalter e Luke Durbridge.DomaniLa seconda frazione da Camaiore a Pomarance di 189 chilometri, sarà un’arrivo storico di questa corsa, dove in passato ha vinto anche Thomas. La tappa sarà dalla difficile interpretazione, perché adatta sia a uomini di classifica che ai corridori da classica.Ordine d’arrivo1 MITCHELTON - SCOTT 00:22:252 TEAM JUMBO - VISMA 00:00:073 TEAM SUNWEB 00:00:224 DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:00:375 TEAM SKY 00:00:476 LOTTO SOUDAL 00:00:547 EF EDUCATION FIRST 00:00:568 GROUPAMA - FDJ 00:00:589 ISRAEL CYCLING ACADEMY 00:01:0510 BAHRAIN - MERIDA 00:01:1011 CCC TEAM 00:01:1212 TREK - SEGAFREDO 00:01:1313 ASTANA PRO TEAM 00:01:1314 UAE TEAM EMIRATES 00:01:1915 MOVISTAR TEAM 00:01:3216 TEAM DIMENSION DATA 00:01:3417 TEAM KATUSHA ALPECIN 00:01:3818 GAZPROM - RUSVELO 00:01:4019 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:01:5420 BORA - HANSGROHE 00:01:5721 AG2R LA MONDIALE 00:02:0122 NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 00:02:1023 BARDIANI CSF 00:02:41