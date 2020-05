Ultimo aggiornamento: 22:44

I calendari spostati a causa del coronavirus, hanno fatto saltare i programmi alle squadre e di conseguenza cambieranno anche i corridori che dovranno dividersi tra classiche e grandi giri.Per quanto riguarda il Giro d’Italia, che si correrà dal 3 al 25 ottobre le prime conferme sono quelle di Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Richard Carapaz (Ineos), vincitore della scorso anno e che alla corsa rosa vuole tornare per fare il bis. Per il Tour la Ineos punterà invece sul trio formato da Thomas, con Froome e Bernal. In molti si stanno chiedendo se Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone, saranno entrambi alla corsa di casa. La Trek-Segafredo ufficialmente scioglierà le riserve la prossima settimana, ma in molti sono convinti che Nibali correrà sulle strade di casa, considerando che il Giro avrà tre tappe nella sua Sicilia. In casa UAE se ci sono dubbi sulla presenza di Fabio Aru, è quasi certa la partecipazione di Valerio Conti. Il romano dopo aver vestito la maglia rosa lo scorso anno, vorrebbe tornare non solo per indossare la maglia di leader, ma per portare a termine la corsa con un risultato importante. La Bahrein-McLaren dopo le difficoltà con gli sponsor, non si sbilancia e i nomi per il Tour e il Giro, cosi come per le classiche, sono ancora tutti incerti. Andando in casa Astana, Miguel Angel Lopez quest’anno sarà al Tour de France, mentre Jakob Fuglsang correrà nel Bel Paese. Andando in Belgio la Lotto-Soudal e la Deceuninck-Quick Step, stanno scegliendo i loro campioni, tenendo conto anche delle problematiche relative al meteo.Remco Evenepoel, il fenomeno fiammingo già vincitore dell’argento a cronometro nell’ultimo mondiale, sarà al via della corsa rosa, mentre non lo vedremo a Strade Bianche. Il suo compagno di squadra Alaphilippe invece, lo troveremo sia a Strade Bianche che alla Sanremo e poi al Tour de France. In casa Lotto-Soudal per il momento è certo che Caleb Ewan che correrà in Italia e con lui ci saranno Kluge e De Buyst, pronti a lanciarlo verso la vittoria. Confermati anche Gilbert e Degenkolb per Strade Bianche e Sanremo. Per i team non sarà facile scegliere gli uomini da mettere nelle varie corse. Ci sono i tre giri attaccati e anche le classiche sono tutte vicine, senza contare poi che alcune si sovrappongono alla corsa rosa. A questo vanno aggiunti anche i contratti con gli sponsor, che hanno il potere di poter scegliere i corridori per una determinata gara. Il calendario internazionale ancora non è definitivo e per avere altre conferme, bisognerà capire le sorti dei Campionati Mondiali in Svizzera, dove la decisone finale arriverà non prima del 20 maggio.