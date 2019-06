Giro d'Italia, le pagelle: delusione Yates, Conti è già grande

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha stravinto in salita e nell’ultima tappa ha cercato di aiutare Landa a vincere. Nelle crono ha limitato i danni.Ha dato tanto ma gli è mancato l’acuto.Ha rovinato tutto lasciandosi condizionare dalle tattiche di Roglic.È stato l’esempio che il ciclismo non è matematica. Si vince perché si osa e non gli è bastata la velocità a cronometro per arrivare primo.Poteva essere protagonista ma si è ritrovato Carapaz con la maglia rosa e gli ordini di scuderia sono cambiati.È stato il corridore più sfortunato. Poteva salire sul podio ma le sue insicurezze hanno pesato.Per il britannico le parole (di successo) non si sono trasformate in fatti.Il russo ha vinto una delle tappe più belle del Giro.È stato il miglior velocista e ha portato a casa la maglia ciclamino.Ha rallegrato la corsa anche quando c’era poco da ridere: può fare grandi cose.Ha attaccato tanto, ma ora è arrivato il momento di fare il grande salto.Ha portato a casa una tappa nella tempesta e la maglia di miglior scalatore.È la maglia nera del Giro, ma anche autore della fuga solitaria più lunga.