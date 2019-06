Campionati Europei, Trento svela i percorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trento sarà la capitale europea del ciclismo nel 2020. Dopo il fallimento per la candidatura di Vicenza ai Mondiali del prossimo anno e assegnati alla Svizzera, il Trentino nel 2020 ospiterà i Campionati Europei di Ciclismo dal 9 al 13 settembre. Saranno percorsi selettivi e verranno assegnati in totale 13 titoli: sei maschili, sei femminili, oltre alla gara a squadre.Dopo Bergamo 2002, Verbania 2008 e Offida 2011, Trento ospiterà per la quarta volta in Italia i campionati continentali, che partiranno da piazza Duomo per le prove in linea e Via dal Muse per le cronometro.Si inizierà mercoledì 9 settembre con le crono juniores e la prova mista, per proseguire l’indomani con la prova contro il tempo uomini e donne Elite e under23, oltre alla Team relay.Venerdì ci saranno le prime prove in linea juniores e donne under23. Sabato sarà la volta delle donne Elite e uomini under23, mentre domenica con la prova regina degli uomini Elite, verrà assegnato l’ultimo titolo.La cronometro sarà su una distanza uguale per tutti di 21,6 chilometri. Sarà prevalentemente pianeggiante e veloce, adatta agli specialisti, con solo due muri, uno a 3 chilometri dal via e il secondo a 3 chilometri dal traguardo.La prova in linea sarà su un circuito di 16,8 chilometri da ripetere più volte. Diversa sarà la prova Elite uomini, dove i corridori prima di entrare nel circuito, dovranno affrontare una parte in linea per un totale di 180 chilometri. La prima parte sarà caratterizzata da un tracciato di 70 chilometri dove non mancheranno le difficoltà. Ci sarà il Passo San Udalrico e poi Bondone, prima di entrare nel circuito finale da ripetere 7 volte il cui unico dislivello sarà rappresentato dalla salita di Povo.Saranno 5 giorni di festa e di sport, con l’Italia che dimostrerà tutto il suo valore e l’attenzione per questo sport.Al riguardo si era già espresso il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Di Rocco, sottolineando le capacità organizzative di Trento e l’attenzione nei confronti del ciclismo, evidenziando come questi territori abbiano dato i natali a corridori di altissimo livello.ProgrammaMercoledì 9 settembre 2020Cronometro individuale donne juniorCronometro individuale uomini juniorTeam relay (crono a squadre uomini/donne)Giovedì 10 settembre 2020Cronometro individuale donne éliteCronometro individuale donne under 23Cronometro individuale uomini under 23Cronometro individuale uomini éliteVenerdì 11 settembre 2020Prova in linea donne juniorProva in linea uomini juniorProva in linea donne under 23Sabato 12 settembre 2020Prova in linea uomini under 23Prova in linea donne éliteDomenica 13 settembre 2020Prova in linea uomini élite