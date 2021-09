Ciclismo, Silvia Zanardi oro agli Europei nella prova in linea under 23

Venerdì 10 Settembre 2021, 19:16

Arriva un altro oro per la delegazione azzurra agli Europei di Ciclismo a Trento, ed è Silvia Zanardi ad aggiudicarselo. La 21enne si è aggiudicata la prova in linea Under 23, in una gara la cui lunghezza è stata di 80,8 chilometri con un dislivello di circa 1.500 metri. L'azzurra ha bruciato nello sprint l'ungherese Blanka Vas, che si è dovuta accontentare dell'argento, mentre il bronzo è andato alla francese Evita Muzic.

Seconda medaglia di giornata per il tricolore dopo l'argento di Eleonora Ciabocco nella prova in linea donne Juniores.