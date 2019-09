Attacco sloveno alla Vuelta di Spagna. Bis di Pogacar e Roglic sempre più in rosso

Attacco sloveno alla Vuelta di Spagna con il bis di Tadej Pogacar (UAE Emirates) che si è preso la tredicesima frazione della corsa spagnola. Ad aiutare Pogacar c’era il connazionale Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che ha conquistato il secondo posto, aumentando il suo vantaggio nella classifica generale. Terzo posto per Pierre Latour (AG2R la Mondiale), che ha tagliato il traguardo con un ritardo di 27”, seguito dai due Movistar Valverde e Quintana. Crollo di Miguel Angel Lopez (Astana) giunto all’arrivo con un ritardo di 1’01”, seguito dal nostro Brambilla (Trek-Segafredo) in ottava posizione. La frazione che doveva fare la selezione, non ha tradito le aspettative così sui 166 chilometri da Bilbao a Los Machicos, lo spettacolo non è mancato. Gli attori protagonisti sono stati i due portacolori della Slovenia, che hanno iniziato a fermare l’egemonia colombiana nei grandi giri. Roglic e Pogacar sono stati gli autori di un attacco, che ha lasciato senza fiato gli avversari. A 5 chilometri dal finale la situazione era chiara a tutti, gli sloveni volevano la corsa e sono partiti per conquistarla. Prima hanno sgretolato il gruppetto con Quintana e Valverde e poi hanno messo nel mirino Latour (AG2R La Mondiale), da solo in testa alla corsa. Nel gruppetto dei migliori intanto Quintana aveva di nuovo ceduto alle accelerare di Valverde, che ancora una volta ha voluto chiarire i ruoli nella sua Movistar. Pogacar e Roglic hanno scalato la salita finale verso Los Machicos con un sincronismo perfetto e a 1,5 chilometri dal traguardo, hanno ripreso e superato Latour, che si è dovuto arrendere alla superiorità slovena. L’ultimo chilometro è stato percorso ad un ritmo forsennato. Roglic in maglia rossa, non era intenzionato al successo di tappa e con grande FairPlay, ha lasciato la vittoria al giovane connazionale. La maglia rossa non ha cambiato padrone e ora alle spalle di Roglic, dopo Valverde a 2’25”, troviamo il ventenne della UAE a 3’01”, seguito da Lopez a 3’18” e Quintana a 3’33”.

Domani torneranno in scena i velocisti. Nella quattordicesima frazione da San Vicente de la Barquera si andrà a Oviedo, per un totale di 188 chilometri. Sarà la tappa che farà recuperare le energie agli uomini di classifica, prima della difficilissima frazione di domenica, che da Tineo porterà la corsa al Santuario del Acebo.

Ordine d’arrivo

1. Tadej Pogacar (UAD) 4:28:26

2. Primož Roglic (TJV) 4:28:26

3. Pierre Latour (ALM) +0:27

4. Alejandro Valverde (MOV) +0:27

5. Nairo Quintana (MOV) +0:27

6. Rafal Majka (BOH) +0:27

7. Miguel Ángel López (AST) +1:01

8. Gianluca Brambilla (TFS) +1:01

9. Marc Soler (MOV) +1:08

10. Wilco Kelderman (SUN) +1:08

Classifica generale

1. Primož Roglic (TJV) 49:20:28

2. Alejandro Valverde (MOV) +2:25

3. Tadej Pogacar (UAD) +3:01

4. Miguel Ángel López (AST) +3:18

5. Nairo Quintana (MOV) +3:33

6. Rafal Majka (BOH) +6:15

7. Nicolas Edet (COF) +7:18

8. Carl Fredrik Hagen (LTS) +7:33

9. Wilco Kelderman (SUN) +7:39

10. Dylan Teuns (TBM) +9:58

